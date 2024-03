Volle Brauen, einen perfekt gezogenen Lidstrich, lange Wimpern oder rote Lippen – all das bietet die gebürtige Slowenin Adela Susnik (38) in ihrem Salon „Steleon Permanent Make-Up“ in der Nikolaigasse 18 in Villach seit Anfang März an. „Grundsätzlich versteht man unter Permanent Make-Up meist spezielle kosmetische Tätowierungen, die von der Kosmetikerin oder dem Beauty-Doc vorgenommen werden“, sagt Susnik. Daher ist es auch unter dem Namen „Tattoo-Make-Up“ bekannt. Aber „permanent“ bedeute dabei nicht „für immer“, denn auch diese Art der Schönheitsbehandlungen habe ihr Ablaufdatum, welches je nach Hauttyp, Sonnenexposition oder Pflege variiere. „Sehr beliebt sind Augenbrauen und Lippen“, erzählt sie.

Außerdem bietet sie in ihrem Salon Wimpernlifting (Lash Lifting) an. Susnik: „Das Lash Lifting ist eine sensationelle Methode, um den Naturwimpern einen starken Schwung nach oben zu verleihen. Durch den besonders starken Lifting-Effekt werden die Wimpern optisch verlängert und verdichtet.“ Je nach Wachstum der Wimpern hält der Lifting-Effekt zirka vier bis sechs Wochen an. Vor jeder Behandlung sei ein Vorgespräch erforderlich, das Honorar für die Beratung wird später im Behandlungspreis zurückerstattet, wenn der Kunde zum Termin erscheint.

Von Slowenien nach Österreich

Vor acht Jahren ist sie mit ihrer Familie von Slowenien nach Österreich gezogen. „Die Reise war nicht einfach, wir haben alles zurückzulassen, aber man sagt doch: ‚Wo ein Wille, auch ein Weg‘“, sagt Susnik. Aufgrund einer Erkrankung ihres Sohnes fanden ihr Mann sowie ihre Kinder in Villach ihre zweite Heimat. Ihr Weg sei steil gewesen und doch erfolgreich. Der Name ihres Salons „Steleon“ setzt sich aus den Namen der Kinder – den achtjährigen Zwillingen Stella und Leon – zusammen. „Meine Kinder bringen mir Glück, deshalb habe ich mich für diesen Namen entschieden“, so Susnik weiter.

Susnik war bereits zertifizierte Permanent Make-Up-Künstlerin in Slowenien. Im vergangenen Jahr begann sie nochmals die österreichische Ausbildung in Graz und schloss diese erfolgreich ab. „Ich habe es schon immer geliebt, präzise Arbeit zu leisten, daher gingen alle meine Jobs in die Richtung Permanent Make-Up“, sagt die 38-Jährige. Nun verwirklichte sie sich ihren Traum als Selbstständige: den ersten Salon, den sie alleine führt. „Ich bekomme sehr viel Unterstützung von meinem Mann, sodass ich mit Leib und Seele dabei sein kann“, so Susnik weiter. Derzeit macht sie weitere Ausbildungen, um ihr Handwerk zu verbessern und ihren Kunden ein größeres Angebot zu bieten.

Zur Eröffnung bietet sie in ihrem Salon „März-Angebote“, wie zum Beispiel einen Zehn-Prozent-Eröffnungsrabatt, an. Geöffnet hat sie von Montag bis Freitag nach Terminvereinbarung unter 0680-153 34 06, per E-Mail, auf Instagram und Facebook oder auf ihrer Website unter www.steleon.at.