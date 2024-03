Der Fachkräfte-Mangel bleibt ein zentrales Thema in Villach-Stadt und -Land. Die Berufsschulen und die Polytechnische Schule (PTS) spielen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Lehrlingen. Das Interesse an Lehrberufen steigt wieder, während Unternehmen zunehmend erkennen, dass sie den Lehrlingen attraktive Angebote machen müssen. In Villach gibt es aktuell 113 Lehrstellensuchende und 113 offene Lehrstellen. „Die Frage, ob es schwieriger oder leichter geworden ist, Lehrlinge zu finden, ist eine komplexe und variiert je nach Branche. Wir bemerken jedoch, dass die Vorteile einer praxisbezogenen Lehrausbildung und die guten Verdienstmöglichkeiten bei vielen Jugendlichen leider zu wenig wahrgenommen werden. Der Zulauf in weiterführenden Schulen ist nach wie vor sehr stark“, sagt Josef Zeichen, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Villach.