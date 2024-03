Genau 397 Schülerinnen und Schüler aus dem Kärntner Zentralraum werden derzeit in der International School Carinthia ISC in Velden unterrichtet. Die Privatschule ist aufgrund des englischsprachigen Unterrichts vor allem bei Zugezogenen und Kindern aus Unternehmer-Familien beliebt. So beliebt, dass die Schülerzahl inzwischen einen Höchststand erreicht hat. Worüber sich der Privatverein grundsätzlich freut, wird zugleich zur immer größeren Herausforderung. „Die Schule platzt aus allen Nähten und wir müssen bereits Schülerinnen und Schüler abweisen, weil nicht genügend Räumlichkeiten für weitere Klassen zur Verfügung stehen“, sagt der Neo-Vorsitzende des Vereins, Oliver Zlamal. Er spricht damit ein bekanntes Problem an, dessen Lösung seit Jahren verfolgt wird. Ein Ergebnis gab es bisher allerdings nicht.