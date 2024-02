Wenn sich einer mit dem Werkstoff Holz auskennt, dann ist es der Tischlermeister Josef Puschan. Im Jahr 1984 gründete er in der Gemeinde Finkenstein sein eigenes Unternehmen und hat nun sein 40-jähriges Jubiläum als selbstständiger Unternehmer. Gefeiert wird am Freitag, doch die Freude wird durch die bevorstehende Schließung seines Holzmöbel- und Souvenirshops in Villach getrübt. Nach verschiedenen Standorten in und um Villach – von der Ossiacher Zeile über die Ringmauergasse bis hin zur St. Martiner Straße – hat er sich vor zwei Jahren in der Köllpassage mit „Waldmomente“ niedergelassen. „Ursprünglich war hier nur ein Lager geplant, dann erkannte ich aber das Potenzial für einen Shop“, sagt Puschan.

Mit 29. Februar ist aber Schluss für den Tischlermeister in Villach. Seine Produkte sind weiterhin erhältlich, nun hauptsächlich in seinem Shop in Altfinkenstein 28 in Latschach. Bis zum 29. Februar bietet Puschan seine Zirben- und Holzprodukte im Villacher Geschäft mit bis zu 50 Prozent Rabatt an. „Wir haben von 10 bis 15 Uhr geöffnet, natürlich bin ich weiterhin für meine Kunden erreichbar und biete meine Produkte in Latschach an. Jedoch liegt dort das Hauptaugenmerk auf dem Waldkindergarten meiner Tochter“, so Puschan weiter. Seine Tochter, Eva-Maria Puschan, führt seit 2012 den Betrieb und hat sich auf Waldpädagogik spezialisiert.