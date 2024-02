Es war der 24. Februar 2022, als sich das Leben in der Ukraine auf einen Schlag veränderte. Für viele Ukrainer war die Flucht die einzige Alternative, Hilfe gab es unter anderem in und um Villach. So auch für Inna Dukic (32), ihre Schwester Viktoriia Samchuk (20) und ihre Cousine mit ihrem eineinhalbjährigen Baby. „Am 7. März 2022 sind wir nach Österreich gekommen. Wir sind in Wien eine Nacht in einem Flüchtlingslager untergebracht worden“, schildert Dukic. Sie selbst studierte zuvor bereits seit 2015 in Klagenfurt Geschichte, gelebt hat sie in Villach. Im Sommer 2021 kehrte sie in ihre Heimat zurück, ohne zu wissen, dass sie sie rund ein halbes Jahr später wieder verlassen muss.