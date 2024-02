Seit zwei Jahren näht Christina Tschabuschnig-Schitzelhofer (28) von „Christinas Handgemachtes“ aus Feistritz an der Drau Stirnbänder, Hauben und Halstücher. „Als ich schwanger war, habe ich die Nähmaschine für mich entdeckt und versuchte zunächst, eine Bettschlange anzufertigen“, sagt die zweifache Mutter. „Danach folgten Stirnbänder und Beanies. Über die ersten Entwürfe lachen meine Schwestern, die als Modelle bereitstanden, und ich heute noch oft“, erzählt sie.

Aus den ersten Versuchen wurde eine Leidenschaft und aus dieser Leidenschaft dann ein Erfolgsrezept. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und viel positivem Zuspruch aus dem Bekanntenkreis meldete sie ihr Gewerbe an. „Es war sehr viel Arbeit und ich bin allen, die mich unterstützt haben, dankbar. Vor allem meinem Schwager, einer der besten Fotografen überhaupt, der meine Produkte ablichtet – und das sind wirklich viele“, so Tschabuschnig-Schitzelhofer weiter.

Einblicke in ihre Arbeit:

Online zu erwerben

Auf den heimischen Märkten sind ihre handgemachten und detailliert gestalteten Produkte mit Mustern wie Baggern, Regenbögen oder Tieren bereits sehr beliebt und einzigartige Geschenks-Idee für die Kleinsten. Doch auch für Erwachsene kann man einiges bei ihr finden. Ab sofort gibt es ihre Produkte auch online auf ihrer Webseite christinas-handgemachtes.at zu erwerben.