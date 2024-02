Nächster Konkurs in de Region Villach. Nachdem am heutigen Freitag über die „Rösterei“ in Velden ein Konkursverfahren publik wurde, folgt nun ein Innenstadtunternehmer aus Villach. Dad Mohammas Shujae schlitterte mit seinem Warenhandel in die Pleite. Das Geschäft war auf IT und Internetwaren spezialisiert.