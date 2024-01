Der Countdown läuft und die Vorbereitungen ebenso. Der Villacher Kirchtag 2024 wird geplant. Heuer erfordert dies einen noch größeren Aufwand als in den Jahren davor, denn das Organisationsteam ist ein neues. Nach dem Wechsel von Joe Presslinger wird das größte Brauchtumsfest Österreichs mit 450.000 Besuchern vom Team des Stadtmarketings organisiert. Veranstalter ist Stadtmarketingchef Pierre Bechler, neben ihm wird Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) stärker operativ tätig sein. Kathrin Hassler, auch bisher stark in die Organisation involviert, wird maßgeblich koordinieren, Christian Kohlmayr die Pressearbeit übernehmen. Zudem soll es mit Konrad Laggner eine Neuanstellung in Team geben.