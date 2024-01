Die Geschichte des ehemaligen ÖGB-Feriendorfs am Ossiacher See ist eine turbulente. Die in den 1970er-Jahren erbaute Anlage mit rund 30.000 Quadratmetern Grund wurde im Jahr 2007, neben weiteren Seeimmobilien am Maltschacher- und Hafnersee, vom Land Kärnten unter dem freiheitlichen Landeshauptmann Jörg Haider völlig überteuert gekauft. Gezahlt wurden insgesamt 43 Millionen Euro, laut einem Gutachten war dieser Kaufpreis um 20 Millionen Euro zu hoch gewesen.