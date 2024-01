Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das neue Halbjahresprogramm des Vereins, das sich an den 5 Säulen von Kneipp – Wasser, Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und Lebensfreude – orientiert, vorgestellt. Die Kneipp-Trainerinnen und Trainer wie auch die Kneipp-Vorstandsmitglieder standen für alle Fragen rund um die Mitgliedschaft und die Anmeldung zu den verschiedenen Kursen gerne Rede und Antwort.

Zu den vielen Besuchern zählte auch der Bürgermeister der Stadt Villach, Günther Albel. Er fand viele anerkennende Worte für die Arbeit des Vereins und gratulierte mit einer echten Villacher Torte und einer Vereinsspende. „Wir haben uns sehr über die vielen Besucherinnen und Besucher gefreut und konnten auch einige neue Mitglieder gewinnen – in Summe eine sehr gelungene Veranstaltung in angenehmer Atmosphäre. Auch unser neues Kurs-Programm kommt bei allen sehr gut an, was uns natürlich ganz besonders freut“, gibt sich Martina Greschonig, seit gut einem Jahr die neue Obfrau des Vereins, zufrieden. Wer es nicht zum Tag der offenen Tür geschafft hat, findet das aktuelle Kursprogramm sowie alle Kontaktdaten auch online auf www.kneipp-villach.com.