Der traditionelle Dreikönigsmarkt findet statt

Am heutigen Montag, 8. Jänner, findet der Dreikönigsmarkt am Marktgebiet in der Innenstadt statt. 120 Fierantinnen und Fieranten aus dem Alpen-Adria-Raum bieten ihre Waren feil und hoffen auf gute Geschäfte. Noch bis 18 Uhr kann man dort Textilien und Schuhen, Küchenutensilien und Putzmittel sowie Korbwaren und bäuerlichen Produkte erwerben.