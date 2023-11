In der Auer-von-Welsbachstraße in Villach könnte demnächst ein neuer Radarkasten aufstellt werden. In der Straße gilt eine 30er-Beschränkung, die laut Anrainern laufend ignoriert werden würde. Neben gefährlichen Situationen für die vielen Kinder, die in der Straße wohnen, wird von ihnen der Verkehrslärm als Thema gesehen.