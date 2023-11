Am Sonntag, 19. November, um 20 Uhr passiert Marlene Wagner das, was wohl alle Hundebesitzerinnen und -besitzer fürchten. Ihre Hündin „Nellie“ entläuft in Matschied bei St. Stefan im Gailtal, seither gibt es keine Spur von ihr.

Besitzerin bittet Bevölkerung um Mithilfe

Zum Zeitpunkt des Entlaufens trug Nellie weder ein Geschirr noch ein Halsband. Die griechische Straßenhündin ist erst seit Anfang Oktober in Kärnten und meidet fremde Menschen. Sie ist aber kein aggressives Tier. Trotzdem bittet die Besitzerin darum, Einfangversuche zu unterlassen und sich bei Sichtungen bei ihr zu melden.

Des Weiteren ersucht sie alle Jägerinnen und Jäger darauf zu achten, ob Verhaltensveränderungen beim Wild festzustellen sind – auch dann bittet sie um Kontaktaufnahme. Alle, die Ställe, Hütten oder ähnliche Unterschlüpfe besitzen, werden darum gebeten dort nachzusehen, ob Nellie sich aufgrund der Witterung dort einen Schlafplatz sucht.