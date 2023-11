„Der Wunsch, Lehrerin zu werden, war schon in der Volksschule“, erinnert sich Carmen Lienbacher (28). Auf diesen Berufswunsch hat sie deshalb auch konsequent und zielstrebig hingearbeitet und schloss ihr Volksschullehramts-Studium an der Pädagogische Hochschule Kärnten 2016 ab. Seit diesem Schuljahr ist die junge Villacherin Volksschuldirektorin in Sinabelkirchen in der Steiermark. Zuvor hatte sie die Leitung der Volksschule in Großsteinbach inne.