Die Höhere Technische Lehranstalt (HTL) Villach wurde im Rahmen der Fachveranstaltung „klimaaktiv Leben 2030: Visionen auf den Boden bringen“ als neue klimaaktiv Bildungspartnerin ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung am 21. November hatten Schüler, Lehrer und Experten aus der Praxis die Möglichkeit, ihre Ideen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Bereich des nachhaltigen Bauens zu teilen und auszutauschen. Zusätzlich wurden rund 70 Bauprojekte in Kärnten prämiert, die in den letzten zwei Jahren den klimaaktiv Gebäudestandard erfüllt haben. Die ausgezeichneten Projekte umfassen eine Vielzahl von Gebäudetypen wie Hotels, Feuerwehrhäuser, Veranstaltungshallen, Wohnhausanlagen und Siedlungen.

Die HTL Villach wurde als neue Bildungspartnerin begrüßt: Gaby Schaunig, Direktor Peter Kusstatscher (HTL Villach), Bettina Bergauer © Stefan Reichmann

Die Auszeichnungen wurden von Bettina Bergauer vom Klimaschutzministerium und Gaby Schaunig (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreterin Kärntens, überreicht. Auch die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften in Kärnten wurden für ihr Engagement im Klimaschutz und leistbares Wohnen gelobt. Mehr als 50 der ausgezeichneten Gebäudeprojekte wurden von diesen Genossenschaften geplant und umgesetzt.