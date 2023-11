Nach sechs Jahren in Graz zog es den Physiotherapeuten Fabio Tilli zurück in seine Heimat nach Kärnten. Der gebürtige Wernberger therapiert seit Oktober in Landskron, Ossiacherstraße 14. Für Tilli zählt nur der Mensch. Und dessen optimale Betreuung. „Deine gesundheitlichen und persönlichen Ziele stehen für mich im Vordergrund. Gemeinsam finden wir die passende Therapie für dich, um dich zurück in einen bewältigbaren Alltag und zurück zu deiner Sportart zu bringen“, sagt Tilli, der drei Jahre in der Sportchirurgie Plus in der Privatklinik Graz-Ragnitz arbeitete. „Zudem baute ich meine Selbständigkeit im Therapiezentrum Vasoldsberg auf und betreute die Profimannschaft des SV Lafnitz in der 2. Fußball-Bundesliga.“

Kassa und privat

Tillis Motto beschreibt treffend seine Herangehensweise: „Zurück in den schmerzfreien Alltag und noch viel weiter!“ Er betreut Patientinnen und Patienten vor und nach einer Operation, behandelt Schmerzen von Kopf bis Fuß, wie z. B. Schulter, Wirbelsäule, Rippen, Hüfte, Knie oder Sprunggelenk und bietet „Crafta“-Behandlungen an. „Dabei handelt es sich um eine spezielle Technik in der manuellen Physiotherapie zur Behandlung von Beschwerden in den Bereichen Gesicht, Kiefer, Kopf und Nacken.“ In der Gemeinschaftspraxis verfügt der Fit-Instruktor auch über einen voll ausgestatteten Fitness- und Krafttrainingsraum, um mit den Patientinnen und Patienten die passenden Übungen für zu Hause durchzuprobieren.

Seine Leistungen können über ärztliche Verschreibung (alle Kassen) und selbstverständlich auch ohne Überweisung in Anspruch genommen werden. Terminbuchungen sind unkompliziert online bzw. per Mail oder telefonisch möglich.