Vor rund 15 Jahren begann der Weihnachtsfan Peter Moritz damit, sein Haus in der Rennsteiner Straße in Wollanig weihnachtlich bunt und leuchtend zu dekorieren. Jahr für Jahr kamen mehr Lichter und Figuren dazu, schlussendlich so viele, dass nach einigen Jahren sogar eine zweite Gartenhütte angeschafft wurde, um die Dekorationen zu lagern.