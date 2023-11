Wie die Stadt Villach vermeldet, kann der Bermen-Abschnitt Wasenboden-Silbersee heute, Mittwoch, 8. November, am Nachmittag wieder für die Bevölkerung freigegeben werden.

Die restlichen Draubermen sowie der gesamte Gailradweg müssen noch bis zum Wochenende aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben.

Schwere Regenfälle setzen den Draubermen zu

Die schweren Regenfälle der vergangenen Tage haben den Draubermen und dem Gailradweg in Villach schwer zugesetzt. Enorme Mengen an Schlamm wurden angeschwemmt. Seit Tagen reinigen Mitarbeiter des Wirtschaftshofes die Wege händisch und mit schwerem Gerät. Die durchnässten Dämme und Grünflächen erschweren die Arbeiten enorm – in den kommenden Tagen werden daher noch Bagger, Radlager und Waschfahrzeuge unterwegs sein. Der genaue Zeitpunkt der Bermen-Öffnung wird von der Stadt Villach noch bekannt gegeben.