Wir sind ein Licht, das die Welt erhellt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

So geschehen kürzlich im Altenheim Haus Harbach der Diakonie de la Tour. Die Leiterin des Berufstrainings Diana Simone Stäbler und ihre Kollegin Monika Sutschitsch, die die Ergotherapie anleitet, sind mit einer Abordnung ihrer KlientInnen hierhergekommen. Bepackt mit Schachteln voll von insgesamt 60 von Hand gestalteten Kerzen. „Wir waren seit dem Herbst in der Natur, haben Rinden, Nüsse und Samen gesammelt, getrocknet und damit die Kerzen kunstvoll gestaltet.“

Die Übergabe im Haus erfolgt nach einer Begrüßung im Haus durch die Pflegedienstleiterin Tina Rainer in der Kapelle. Viele alte Menschen sind gekommen und sie hören aufmerksam eine kurze Geschichte, die Diana Stäbler mitgebracht hat. „Wir sollen ein Licht sein, das die Welt erhellt. Das Licht ist so klein und trotzdem hat die große Dunkelheit keine Macht gegen ein kleines Licht. So wollen wir heute Ihnen ein Licht bringen und sie können es aufstellen und auch gerne anderen Bewohnern weitergeben“, spricht sie zu den alten Menschen.

Die KlientInnen von pro mente sind ungemein angetan von der Erfahrung, hier zu sein: „Man hat ein gutes Gefühl hier im Haus“, meint Daniela Urak. Sie war beim Gestalten der Kerzen aktiv dabei und ist sichtlich positiv gestimmt: „Hoffentlich geht es uns auch einmal so gut, ich habe richtig Gänsehaut gehabt, als sich in die Runde der alten Menschen geschaut habe. Ja, es tut einem selbst gut, anderen Gutes zu tun.“

Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, pro mente Kärnten ist bereits zum wiederholten Mal aktiv dabei.

Mehr über alle Projekte ... ... finden Sie auf www.verantwortung-zeigen.at oder auf der Facebookseite www.facebook.com/verantwortung.zeigen/