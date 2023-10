Nachdem der 559. Wiesenmarkt für die Exekutive verhältnismäßig ruhig verlaufen ist, fällt die Bilanz für die heurige Jubiläumswiesn durchwachsen aus. "Es gab natürlich auch ruhigere Tage, aber an den beiden Wochenenden gab es schon extrem viel zu tun", erzählt Werner Ruhdorfer von der Polizeiinspektion St. Veit. Demnach habe man auch das Aufgebot an Einsatzkräften an den Wochenenden erhöht: "Wir haben uns vorbereitet, da wir durch das Ende der Pandemie mit mehr Besuchern gerechnet haben."