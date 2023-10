"Alone" heißt die erste Single aus dem Album des Kärntner DJs Eldin Ahmetaj, der unter dem Namen "Am3LLo" regelmäßig auftritt. Über 4700 Aufrufe hat das dazugehörige Musikvideo bereits auf YouTube (Stand 6. Oktober 2023). Entstanden ist das Projekt in Zusammenarbeit mit der Kärntner Sängerin Janina Fleischhacker und als Teil des Debütalbums "Dreamless".

Album soll Menschen in schweren Zeiten helfen

Seitdem er 17 ist macht Elbin schon Musik. Anfangs waren seine Songs noch sehr unterschiedlich. Nach einer halbjährigen Schaffenspause hat der junge Musiker beschlossen für sein Album ein einheitliches Thema zu nehmen. "Der Name Dreamless, ist deswegen entstanden, weil das Album sehr melodisch ist und man sich, wenn man das Album anhört, in eine Art Traum befindet", erklärt Ahmetaj das Konzept des Albums.

Mit seiner Musik will Ahmetaj Menschen durch schwierige Zeiten helfen, sowie sie ihm auch geholfen hat. Jedes Lied soll eine eigene Geschichte erzählen. Wie Ahmetajs persönlicher Favorit "Darling". Für den Jungmusiker eines der emotionalsten Lieder des Albums: "Es soll darstellen, man hat jemanden geliebt und viel Zeit mit der Person verbracht und man hofft, dass es irgendwann wieder so wird".

Alles selbst produziert

Ein Jahr und einen Monat hat der Kärntner gebraucht, um das Album fertigzustellen. Jedes Lied ist selbst produziert und gemastert. Und das im selbst gebauten Heimstudio in der Garage. Seine Erfahrungen aus dem Studium haben dem Musikproduktion- und Tontechnikstudenten dahingehend geholfen.

Eldin Ahmetaj im selbstgebauten Studio in der Garage. © DJ Am3LLo

Das Schwierigste sei für ihn gewesen, Ideen zu kreieren, wenn keine da waren. Vor allem nachdem er den 29. September als Veröffentlichungsdatum fixiert hatte. "Ich habe bestimmt über 100 Projekte immer wieder neu angefangen", erzählt Ahmetaj. "Dann hat es aber Tage gegeben, du hast eine Idee gehabt und hast angefangen und dann ist auf einmal alles schnell gegangen", beschreibt der Kärntner den Entstehungsprozess. Das Veröffentlichungsdatum zu verschieben sei nie eine Option gewesen. Ihm gehe es um die Qualität der Lieder, nicht um die Quantität. "Ich habe mir selbst gesagt, so viel ich in der Zeit schaffe, so viel werde ich auch veröffentlichen. Insgesamt sind es neun geworden".

Von der Wiesn zu Electric Love

Auf dem diesjährigen Wiesenmarkt in St. Veit hatte hat der Jungmusiker auch an drei Tagen auflegen können. Sein neues Album hat er aber noch nicht live gespielt. "Da hat es nicht wirklich dazu gepasst". In Zukunft wird er das Album auch bei Festivals spielen.

Für nächstes Jahr hat er sich große Ziele gesetzt: "Beim Electric Love will ich beim DJ-Contest teilnehmen, nächstes Jahr. Da werden wir auch ein großes Video drehen", kündigt Ahmetaj an.