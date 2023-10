Wer kann kann in 30 Sekunden mehr Kittelschürzen überziehen? Wer schießt verkehrt mehr Kegel umd? Und wer kann nach einer Rune Sombrero überhaupt noch gerade gehen? Das sind einige der Herausforderungen denen sich Wiesngäste in St. Veit stellen.

Bei den Duellen kam der Spaß natürlich nicht zu kurz. Für die Siegerin oder den Sieger gab es ein Lebkuchenherz der Firma Kosta.

Kittelschürzen im Schnelldurchgang

Am Kittlschürtzen-Dienstag werden Essen und Getränke in Taupes Genusswiesen im alten Kleidungsstück serviert. "Meine Oma hatte auch eine", lacht Wolfgang Tischler (47), einer der Kandidaten. Er und Patrick Grutze (38) stellten sich der Herausforderung, in 30 Sekunden so viele Kittelschürzen wie möglich übereinander anzuziehen.

Angefeuert von den Passanten zeigten sie vollen Einsatz. Immerhin vier Kittelschürzen konnten sich beide in vorgegebener Zeit überstreifen. Der Pokal für den Doppelsieg kam in Form eines Lebkuchenherzens. Gemeinsam gingen die Kontrahenten noch auf ein Wiesenbier.

Wolfi Tischler und Patrick Grutze in Kittlschürzen © Markus Traussnig

Sombrero schwindelfrei

Gegen eine Extrafahrt im Sombrero hatten Sonja Windberger (44) und Maria Trattnig (19) nichts einzuwenden. Die Schwierigkeit kam erst danach: Möglichst schnell und ohne Wackler auf einer vorgezeichneten Linie zu gehen.

"Mama, los", feuerte Sonjas Tochter von der Seite an. Doch beim Aussteigen konnte sich Maria einen Vorsprung erkämpfen. Mit einem beherzten Sprung landete sie auf der Linie und schritt schwindelfrei und flott zum Sieg.

Sonja Windberger und Maria Trattnig nach der Sombrero-Fahrt © Markus Traussnig

Verkehrt kegeln

Beim Kegeln Haus und Hof verlieren, ist nichts für uns. Bei der Wiesn-Challenge sollte es ein bisschen lustiger und lockerer zugehen. Wir spielen ums Lebkuchenherz und da waren Gabriela Pantschg (26) und Patrick Worm (28) sofort dabei.

Die Herausforderung: Verkehrt Kegeln. Also die Kugel durch die Beine auf die Kegel schupfen. Das ist gar nicht so leicht. Patricks Kugel brach aus und ging gegen die Bande. Gabriela hatte ein besseres Händchen und traf sofort einen Kegel, womit sie den Wettbewerb für sich entschied.

Patrick Worm und Gabriela Pantschg versuchten sich im Kegeln © Markus Traussnig

Wettessen der Esel

Die beiden Esel Lea und Flocke im Wiesn-Streichelzoo freuten sich besonders über diese Herausforderung: Sie durften Karotten essen. Wer auf den schnelleren Esel setzte, gewann. Nicole Obermüller (26) dachte sich bereits, Lea schaut so hungrig aus und wettete auf sie. Vanessa Kreuzer (24) gratulierte zum Sieg, ihr Esel Flocke brauchte eine Millisekunde länger, bis die Karotte weg war.

Vanessa Kreuzer und Nicole Obermüller fütterten Esel © Markus Traussnig

Autodrom

Mit dem Autodrom zu fahren ist an sich kein schwierige Aufgabe. Aber wenn man dabei einen Becher voll mit Wasser ausbalancieren muss, sieht das anders aus. Unsere Redakteurinnen Claudia Lux und Felizitas Steiner wagten sich in dieses lustige Duell und schenkten sich nichts. Nach vielen Zusammenstoßen das Ergebnis: Auf der Fahrbahn wurde viel Wasser verschüttet, aber im Becher hatten beide circa gleich viel Flüssigkeit übrig. Gleichstand, das Herz wird geteilt!