Wer in diesem Jahr den Wiesenmarkt besucht, sollte auf jeden Fall eine dicke Brieftasche mitnehmen. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Wir haben uns umgehört, ob der Wiesenmarkt zu teuer ist.

Sind die Preise am Wiesenmarkt gerechtfertigt?

Ein Bier rund fünf Euro, eine Bratwurst fast zehn Euro, ein Soda-Zitrone 3,50 Euro, der Gang zur Toilette 0,80 Cent – die Preise am Wiesenmarkt haben es heuer in sich. Das Vergnügen auf der Wiesn ist zwar billiger als am Villacher Kirchtag, aber trotzdem – teils deutlich – teurer als im Vorjahr.

Wie das die Besucher finden? Die Kleine Zeitung hat sich umgehört.