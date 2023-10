Bernhard Zitter ist in der Marktstraße geboren, ist somit ein "echtes Wiesenmarkt-Kind". Natürlich zog es ihn schon als Kind auf die Wiesn, später verbrachte er seine Zeit dort als Musiker. Zitter bildet mit Reinfried "Freddy" Bein und Reinhard Schmied die Ur-Formation der "Roletts". "Vor mehr als 50 Jahren sind wir in der damaligen Kogelnig-Hütte aufgetreten. Das war jene Hütte, in der auch Udo Jürgens einst gespielt hat", sagt Zitter. Vor ein paar Jahren kehrte die Truppe, nach einer langen Wiesn-Abstinenz, wieder zu ihren Wurzeln zurück. 2019 spielte die Truppe im Steirerhofzelt. Zitter: "Das Zelt war pumpvoll, dreimal musste sogar der Eingang gesperrt werden."

Mit Toto auf der Bühne

Am Freitagabend um 20 Uhr stehen die Musiker wieder auf der Bühne - und zwar in der "erweiterten Urformation". Neben Bein, Zitter und Schmied sind auch dessen Söhne Mario und Christian Schmied mit dabei. Als Sängerin ist Liza T. - die unter anderem schon mit Toto auf der Bühne stand - mit dabei, sie ersetzt den langjährigen Sänger Dieter Themel, der vor ein paar Monaten die "Musiker-Pension" angetreten hat.