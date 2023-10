Am morgigen Mittwoch um 21 Uhr soll das traditionelle Wiesenmarkt-Feuerwerk über die Bühne gehen. Ein Faktor, der bei diesem Highlight immer eine wichtige Rolle spielt, ist das Wetter. "Im Tagesverlauf kann es immer wieder zu Schauern kommen, das geht bereits am Vormittag los und hält sich bis in den späten Nachmittag. Danach sollte es allerdings wieder aufklaren und der Abend trocken bleiben", erzählt Meteorologe Sebastian Koblinger vom Wetterdienst UBIMET.

Laut Vizebürgermeisterin und Marktreferentin Silvia Radaelli (SPÖ) soll das Feuerwerk planungsmäßig durchgeführt werden: "Wir haben vor, es zu machen. Es soll bis 17 Uhr regnen, danach dürfte es kein Problem geben. Wir werden das aber heute noch mit der Wetterstation in Klagenfurt genauer abklären."

Vorhersage für die restlichen Tage

Bis Montag dauert das bunte Treiben in St. Veit noch an – und die Wetterprognosen sehen gut aus: "Ab Donnerstag kehrt wieder warmes Spätsommerwetter ein, der Herbst will sich noch nicht so richtig breitmachen. Es sollte trocken bleiben, markanter Niederschlag ist derzeit nicht zu erwarten", informiert Koblinger.