Was entdeckt man alles beim Krämermarkt am St. Veiter Wiesenmarkt. Früher hat man Kind & Küche hier eingedeckt. Auch heute noch finden sich allerlei Kuriositäten. Redakteurin Michaela Auer hat sich auf die Suche gemacht und einige lustige Begegnungen am Krämermarkt gehabt. Wir haben sie bei ihrer Recherche begleitet und sind mit ihr in die Welt des Handels, der Kultur und der besonderen Fundstücke eingetaucht. Herausgekommen ist ein herrliches Hintergrundvideo, nicht nur zu der Arbeit einer Kleinen Zeitung Redakteurin. Schauen Sie sich das an!