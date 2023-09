Am Samstag um 10 Uhr fällt der Startschuss für den heurigen Jubiläums-Wiesenmarkt – und zwar verlässt um diese Zeit die erste Umzugsgruppe den Bahnhof und macht sich auf den Weg in die Stadt. Dieser Weg führt Trabanten, Freyung, Herold und Co. erstmals wieder über den Hauptplatz, wo der Markt auch offiziell eröffnet wird.

Die Eröffnung am Oktoberplatz sei, laut Vizebürgermeisterin, Marktreferentin Silvia Radaelli, aus verkehrstechnischen Gründen nicht so gut angekommen "Der Umzug wird deshalb dieses Jahr von der Bahnhofstraße über den Schillerplatz und Unteren Platz auf den Hauptplatz führen." Somit kehrt man zur alten Route zurück, die bis 2003 begangen wurde. Radaelli: "Der Hauptplatz, der historische Kern unserer Stadt, ist der ideale Ort, um den Auftakt zu diesem besonderen Ereignis zu zelebrieren. Mit seinen malerischen Gebäuden, belebten Straßen und einer reichen Geschichte bietet er die perfekte Kulisse."

Eröffnung 2022:

Was den Umzug betrifft, gibt es auch weitere Neuerungen: So wird Herold Gerald Winkler, nicht wie im Vorjahr mit dem Pferd, sondern zu Fuß die rund zwei Kilometer lange Route absolvieren. Aus Sicherheitsgründen hat Radaelli die Zahl der am Umzug teilnehmenden Pferde generell auf ein Mindestmaß reduziert. So werden heuer nur mehr die Kutschen von zwei Brauereien von Pferden gezogen.

Gestaltet wird der Umzug von an die 60 Gruppen mit rund 1500 aktiven Teilnehmern. Gesäumt werden die Straßen entlang der Route von zehntausenden Zuschauern. Damit diese auch zum Festgelände kommen, hat die Stadt ein eigenes Verkehrskonzept entwickelt. Kernpunkt sind die Parkplätze für die Wiesnbesucher. Diesen stehen rund 3200 Stellplätze auf elf ausgewiesenen Parkflächen und in drei Parkhäusern zur Verfügung. In der Villacher Straße befinden sich zudem ausgewiesene Behindertenparkplätze. Zudem bringt ein Bummelzug die Gäste vom Bahnhof zum Festgelände und zurück.