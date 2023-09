Es ist sozusagen ein ungeschriebenes meteorologisches Gesetz: Wenn der Wiesenmarkt in Bleiburg verregnet ist, was sehr oft der Fall ist, dann können sich die St. Veiter bei ihrem Markt auf Sonnenschein freuen. Und wenn es in Bleiburg schön sein sollte, dann sollte man in der Herzogstadt schon die Gummistiefel herrichten.

Viele Jahre lang traf das Wetterorakel ins Schwarze. So strahlte etwa im Vorjahr über Bleiburg die Sonne, in St. Veit mussten die Wiesnbesucher an sieben von zehn Tagen den Regenschirm zur Hand nehmen.

Auch heuer sorgt das Orakel in St. Veit für trübe Aussichten. Denn auch in diesem Jahr strahlte die Sonne alle vier Tage lang über dem Bleiburger Wiesngelände. Eine Befürchtung, die Steffen Dietz – Meteorologe bei Ubimet – jedoch etwas entkräften kann. "Von Sonntag bis in die erste Wochenhälfte wird es warm und trocken. Die Temperaturen liegen dabei deutlich über dem langjährigen Durchschnitt", sagt Dietz.

Noch nicht klar beantworten lässt sich hingegen die Frage, ob die Besucher am Eröffnungstag trocken bleiben werden oder nicht. Dietz: "Am Samstag erwarten wir eine Front, deren Auswirkungen noch nicht ganz klar sind. Es wird eher trocken bleiben, es können aber auch Schauer durchziehen."