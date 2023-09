Groß war die Aufregung im Vorjahr, als keine regionale Bank sich dazu bereiterklärte, den Bankomaten am Wiesenmarkt zu bespielen. Rückläufige Frequenz oder ein Sicherheitsrisiko waren die Begründungen der Banken. Ebenso wurde das Thema zu einem Politikum. Kritik zu der Angelegenheit kam vor allem von der FPÖ.

Für heuer konnte ein Betreiber gefunden werden, die Gäste werden also wieder direkt am Gelände Geld beheben können. Das Unternehmen Euronet wird einen Bankomaten auf dem Areal aufstellen. "Die Stadtgemeinde ist an uns herangetreten und hat um einen Bankomaten angefragt. Wir stellen ihn natürlich kostenfrei zur Verfügung", erklärt Martin Töfferl, Vertriebsverstärker vom Team Austria bei Euronet.

Gebühren für österreichische Kunden soll es keine geben. "Das Beheben wird den Kunden nichts kosten, nur Gäste aus dem Ausland zahlen einen gewissen Betrag für das Abheben."

Aufgestellt wird der Bankomat zwei Tage vor der Veranstaltung. "Befüllt wird das Gerät von der Post AG. Sollt es vor Ort zu Problemen kommen, kann man bei einer Servicenummer anrufen. Aber im Normalfall sollte es keine Probleme geben", betont Töfferl.

Bankomaten der Firma Euronet in Kärnten gibt es zum Beispiel auf der Gerlitzen oder rund um den Wörthersee, wie zum Beispiel in Velden. "Unsere Automaten stehen vermehrt in Tourismusgebieten." In St. Veit gibt es derzeit keinen fixen Bankomaten von Euronet.