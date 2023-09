Freunde werden die beiden wohl keine mehr. Die beiden Schausteller Ludwig Rieger und Gert Kaltschütz werden heuer mit ihren beiden Break-Dance-Geräten um die Fahrgäste kämpfen. Am Dienstag will sich die Stadt St. Veit erstmals zu dieser ungewöhnlichen Situation äußern. Der St. Veiter Kaltschütz rührt unterdessen die Werbetrommel für sein Gerät. "Alles ist auf dem neuesten Stand der Technik, wie sonst keine Anlage in Österreich", sagt der Schausteller. Alleine die LED-Beleuchtung habe 90.000 Euro gekostet. Alles in allem wurde deutlich mehr als eine halbe Million Euro investiert.