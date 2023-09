Seit 660 Jahren findet der Wiesenmarkt in St. Veit statt und zieht Besucher aus Nah und Fern an. In der Region ist es ein fixer Termin vieler Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen. Das trifft ebenfalls auf die rund 15 Mitglieder des "Alpin Radio Sport Club" (ARSC) aus St. Veit zu.