Wenn am Rennbahngelände in St. Veit die ersten Hütten stehen, dann ist es der Start für das, was in der Herzogstadt als fünfte Jahreszeit bezeichnet wird: Der Wiesenmarkt.

In genau 33 Tagen wird er eröffnet, und lockt wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach St. Veit. Dafür wurde nun bereits die ersten Hütten aufgestellt. Wie in jedem Jahr machte Alfred Pfandl den Anfang. Der Fleischermeister bezog als Erster seinen Platz am Rennbahngelände. Und auch Konrad Pfandl hat seine Hütte auf dem Areal schon aufgestellt. Die nächsten Hütten werden sich bald dazu gesellen.