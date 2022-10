Sie haben jetzt Ihre Feuertaufe als Referentin hinter sich. Was ist Ihr persönliches Fazit?

Silvia Radaelli: Es hat Gott sei Dank fast alles funktioniert, was am Anfang nicht so ausgeschaut hat. Es ist glücklicherweise, in Relation zu den vielen Besuchern, relativ wenig passiert. Es gab laut Polizei wenige gravierende Vorfälle. Mit dem Verkehr hatten wir an den besucherstarken Tagen Probleme, aber das lässt sich wahrscheinlich nur schwer lösen.