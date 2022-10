Die Besucher des heurigen Wiesenmarktes mussten ohne Bankomaten auskommen. Zumindest am Rennbahngelände. Keines der heimischen Institute fühlte sich in der Lage, einen solchen für die Dauer des großen Volksfestes zu betreiben. Zu viel Aufwand, kein Geschäft. Gut, die Wiesn-Besucher haben es scheinbar überlebt.

Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Wie abgehoben die ach so für die Region arbeitenden Banken sind, das zeigte der Werbeeinsatz von Raiffeisen. Lautstark kreiste – nicht nur an einem Tag – ein Flugzeug über dem Wiesenmarkt. Im Schlepptau ein riesiges Plakat mit der Raiffeisen-Aufschrift. Schaut, wir sind für Euch da, wurde von oben herab suggeriert. Für diesen skurrilen Werbeeinsatz war also genügend Geld in der Kassa. Für einen Bankomaten nicht. Das war die eigentliche Botschaft.

Ein Höhenflug, der als Marketing-Bruchlandung bezeichnet werden muss.