Petrus hat ein Einsehen - die letzten Tage des 659. St. Veiter Wiesenmarktes (der Markt läuft bis einschließlich 3. Oktober) werden bei halbwegs schönem Wetter über die Bühne gehen. Schon am Samstag zeigte sich, was auf der Wiesn los sein kann, wenn die Temperaturen passen und die Regenschirme nicht gebraucht werden. "Der Ansturm ist wirklich enorm", sagt St. Veits Vizebürgermeisterin und Marktreferentin Silvia Radaelli. Auf den Fahrgeschäften geht es rund, äußerst gut besucht ist auch der Krämermarkt, die Tische bei den Gastrobetrieben sind ausgelastet.

Um 15 Uhr am Nachmittag war der Parkplatz beim Friedhof ausgelastet. "Verkehrstechnisch wird es am Wochenende schwierig. Wir bitten die Besucher, schon beim Interspar zu parken - und dann bequem den Bummelzug bist zum Rennbahngelände zu nehmen", sag Radaelli.

Die meisten Tage des heurigen Wiesenmarktes waren verregnet, jetzt wendet sich das Blatt. "Es ist schön, so viele Menschen auf dem Gelände zu sehen. Ich hoffe, dass Standler und Gastronomen ein bisschen was von dem nachholen können, was an den Regentagen halt nicht möglich war", sagt die Referentin.