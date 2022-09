Der 65-Jährige Klagenfurter Hartwig Gallhuber ist begeisterter Wiesenmarktbesucher. "Seit mehr als 40 Jahren komme ich immer zum Wiesenmarkt", sagt er. Nach mehreren Schlaganfällen ist Gallhuber auf den Rollstuhl angewiesen, seine Frau begleitet ihn. Im Laufe des heurigen Wiesn-Besuchs am Samstag musste er ein WC aufsuchen. Das Behinderten-WC am Wiesenmarkt befindet sich nahe des Fahrgeschäftes "Sombrero" hinter einer weiteren WC-Anlage. Nachdem der 65-Jährige in einem Festzelt ohne Erfolg nach einem Schlüssel gefragt hatte, tat er dasselbe bei der WC-Anlage der Gemeinde. "Auch dort war kein Schlüssel für das behindertengerechte WC", erzählt der Klagenfurter. Es habe auch große Verständigungsschwierigkeiten mit dem Personal gegeben.

In Summe wartete Gallhuber eineinhalb Stunden auf einen WC-Schlüssel. "Es war diskriminierend, es war verwerflich", fasst er wütend seine Empfindungen zusammen. Etwa zehn Leute seien über mehrere Telefonate in die Schlüsselsuche eingebunden gewesen. Mittendrin sei er auch bei der Feuerwehr fragen gewesen. Dabei könnte es Gallhuber einfacher haben: Er besitzt einen sogenannten "Euro-Key". Damit können Menschen mit Beeinträchtigung jede dafür geeignete behindertengerechte WC-Anlage in Europa aufsperren, die mit einem Eurokey-Schloss ausgestattet ist. Der Schlüssel sperrt auch Schrägaufzüge und vieles mehr. Aber am St.Veiter Wiesenmarkt ist das Behinderten-WC damit nicht ausgestattet.

Silvia Radaelli © Stadt St. Veit/KK

Mit Marktreferentin Silvia Radaelli hat der Klagenfurter schon gesprochen. Es gebe es auf der Wiesn Infoplakate sowie den Hinweis, dass es bei der WC-Anlage auch den Schlüssel für das Behinderten-WC gibt. Auf diese Orientierungshilfe sei am Samstag allerdings leider vergessen worden, entschuldigt sich Radaelli. Auch sei anscheinend die Information, wo der WC-Schlüssel ist, innerhalb der WC-Betreiberfirma nicht weitergegeben worden. Die Behinderten-WC-Anlage offen zu lassen, das sei unnmöglich. "Dann geht jeder hin". Euro-Key Anlagen seien auf Volksfesten nicht üblich. Dem widerspricht Gallhuber: "Am Bleiburger Wiesenmarkt gibt es so eine Anlage." Das bestätigt man auch seitens der Betreiberfirma Gojer, die für die WC-Anlagen in Bleiburg zuständig ist. Hartwig Gallhuber kritisiert auch, der Zugang zum Behinderten-WC auf der Wiesn sei "völlig verstellt" gewesen. Tatsächlich befindet sich das WC hinter Krämermarktständen, man muss an diesen vorbei, um zum WC zu gelangen.

Radaelli sagt angesichts der Vorwürfe: Man habe einstweilen "alle Versäumnisse bereinigt". Und sie habe die Kritik für den Wiesenmarkt im kommenden Jahr mitgenommen, um einiges zu verbessern.