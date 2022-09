Wärmender Glühwein beim Kulinarium

Ja, es muss nicht immer nur beim Adventmarkt sein! Bei kühlen Temperaturen gibt es im Kulinarium ein besonderes Mittel zum Aufwärmen, dort wird nämlich Glühwein ausgeschenkt. Das warme Getränk im neuen Wiesenzelt ist für einen regnerischen Tag genau das Richtige. Da kommt in der fünften Jahreszeit auch schon ein wenig Weihnachtsstimmung auf.

Flotte Live-Musik im Festzelt

In den Zelten ist es ohnehin wärmer - und die Musik heizt zusätzlich ein. Am Donnerstag, 29. September, spielen - unter anderem - im St. Veiter Festzelt die Wendl Buam von 14 bis 18 Uhr, die Elchos von 18 Uhr bis 21 Uhr auf. Wer den Sound von Djs bevorzugt, der hat Glück, beim "Future Sounds Clubbing", im Havana Lifestyle Club geht ab 18 Uhr die Post ab. Die "Lazy Bones" spielen am Donnerstag, im Festzelt Steyrerhof.

Die bekannten Wendl Buamn spielen am Donnerstag im St. Veiter Festzelt auf © KK

Außergewöhnlicher Schokoschnaps im Trommler

Wem es noch viel zu früh für Glühwein ist, der muss auf außergewöhnlichen Genuss beim Trinken nicht verzichten. Auf der Wiesn gibt es nämlich einige Getränke, die so ordentlich einheizen. Eines davon ist der Schokoschnaps im Zelt des Kärntner Trommlerkorps - das Trommler - der schon längst kein Geheimtipp unter treuen Wiesenmarktbesuchern und Wiesenmarktbesucherinnen ist. Der Schnaps ist selbstgemacht und wird in einem kleinen, essbaren Waffelbecher serviert. Es wird somit Getränk und kleiner Snack zugleich geboten. Kostenfaktor: vier Euro pro Schnaps.

Im Trommler-Zelt von Peter Wolfbauer gibt es Schokolade zum Trinken. Der Schoko-Schnaps ist schon längst kein Geheimtipp mehr © Gert Köstinger

Die neue Wiesenmarktpraline probieren

Konditorkunst kommt von Claudia Röck aus St. Veit. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann Fabian Röck das Café Hahn in St. Veit und hat sich ganz ihren handgefertigten Pralinen verschrieben, die sie seit zwei Jahren erfolgreich fertigt. Nun hat sie eigens für den Wiesenmarkt eine Praline kreiiert. Die "Wiesenmarktpraline" - man findet sie in der trockenen und warmen Blumenhalle bei der Wirtschaftsschau - trägt außen das Wiesenmarktlogo, ein Riesenrad. In ihrem Inneren sorgen gehackte gebrannte Mandeln, Preiselbeeren und Nougat für den besonderen Geschmack. Ob selbst essen, oder verschenken, die Praline versüßt Regentage. Übrigens: Claudia Röck holte mit ihren Pralinen bereits beim "Internationalen Konditorenbewerb" Gold.

Claudia Röck und ihre Schwägerin bieten die Pralinen in der Blumenhalle an © MICHAELA AUER

Auf trockenem "Crash-Kurs" beim Autodromfahren

Wer bei schlechtem Wetter auch Fahrgeschäfte erleben möchte, geht am besten zum überdachten Autodrom. Ob gegen andere "Rennfahrer" antreten, oder lieber ausweichen - das bleibt jeder Fahrerin und jedem Fahrer selbst überlassen. Auf der Fahrfläche sitzt man jedenfalls im Trockenen, weshalb das Autodrom auch bei Schlechtwetter viel genutzt wird.

Auch das Autodrom bietet Schutz vor dem kalten Regenwetter © Gert Köstinger

Flohmarkt-Reise im Zelt

Von Schnäppchen bis hin zu Kostbarkeiten, die ihren Preis haben, sich sogar als besondere Geschenke eignen können, reicht die Angebotspalette des Flohmarktes am Wiesenmarkt. Möbel, Geschirr, Dekorationsgegenstände für drinnen und draußen, Bilder, Spielzeug,Schmuck, Handtaschen, Haushaltsware - darunter auch feine Tischwäsche - wird angeboten. Besonderheiten wie etwa Porzellanpuppen, werden ebenso verkauft. Wer stöbern und entdecken liebt, ist dort am richtigen Platz. Zu finden ist der Flohmarkt im wetterfesten Zelt am Draulandareal.

Der Flohmarkt ist eine kleine bunte Welt © Gert Köstinger

Im Trockenen Kegeln

Der Vorteil dieses Vergnügens: Die alte Holzbau-Kegelhalle auf der Alternativen Wiesn ist an drei Seiten geschlossen, man bleibt also trocken, hat aber trotzdem Frischluft. Und wer ordentlich kegelt, dem wird es wahrscheinlich auch warm. Der Untergrund: Erdboden. Früher brachte das Kegeln die Bauern sogar oft um Haus und Hof, denn es wird auch um Geld gespielt. Jeder kann mitspielen, der die Kegel gerne fallen sieht.