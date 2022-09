Kleinere Zwischenfälle hat es gegeben, gröbere seien bislang auf dem St. Veiter Wiesenmarkt, der am Samstag eröffnet wurde und bis einschließlich 3. Oktober läuft, ausgeblieben. "Die Einsatzkräfte hatten einen schwereren medizinischen Notfall zu versorgen, aber dem Patienten geht es Gott sei Dank wieder besser", sagt St. Veits Vizebürgermeisterin und Marktreferentin Silvia Radaelli.

Hält man sich an die Besucherzählung, die 2018 am Markt stattgefunden hat (damals knapp 46.000 Gäste am Samstag), so dürften am Eröffnungstag schätzungsweise rund 50.000 Wiesn-Hungrige auf die St. Veiter Rennbahn geströmt sein - bei schönem Wetter. "Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren großteils absolut positiv", zieht Radaelli am Sonntagnachmittag erste Bilanz. Sowohl, was den Umzug, der als Brauchtumszug neu gestaltet wurde, als auch die Situation am Marktgelände betraf.

Video von der Eröffnung am Samstag:

"Es herrschte Zufriedenheit. Und am Samstag war wirklich überall am Markt die Hölle los", freut sich Radaelli. Auch am Sonntag geht es auf der Wiesn schon wieder rund - trotz des nicht so prickelnden Wetters. Zu Mittag ließen die Niederschlägenach, die St. Veiterinnen und St. Veiter zog es daraufhin zum Bummeln, Einkaufen oder Mittagessen auf die Rennbahn.

Die Wetteraussichten für die kommenden Markttage sind nicht ungetrübt, es wird immer wieder Niederschläge geben. "Aber eben auch sonnige Phasen", sieht es Radaelli von der positiven Seite. Sollte sich ein verregneter Mittwochabend abzeichnen, müsste das große Feuerwerk auf Donnerstag (jeweils 21 Uhr) verschoben werden. "Aber das könnten wir auch kurzfristig entscheiden, es wird am Dienstag ein diesbezügliches Gespräch geben", sagt Radaelli.