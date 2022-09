Das Laute des Wiesenmarktes bleibt draußen – die Blumenhalle ist eine Oase. „Wir waren beim Umzug, jetzt genießen wir einen Kaffee.“ Birgit Selinger aus Althofen und Johanna Kraschl aus Meiselding sitzen bei Fabian Röck im „Café Hahn“. Dort gibt es übrigens Neues: die Wiesenmarktpraline. „Auch perfekt als Geschenk“, sagt Röck und schmunzelt. Gleich daneben könnten die beiden Frauen Kleidung einkaufen. Jasminka Taletovic ist mit „Jasna Damenmoden“ das erste Mal in der Blumenhalle. Sie erwartet sich vom Stand in der Blumenhalle, für ihr Stamm-Geschäft in der Stadt neue Kundschaft ansprechen zu können.