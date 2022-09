Großes Staraufgebot in St. Veit: Am 28. September findet in der Jacques Lemans Arena ein Benefizfußballspiel mit namhaften Spielern statt. Martin Hinteregger, Jimmy Hoffer, Alexander Grünwald, Manuel Kerhe und Matthias Dollinger - er führt die Mannschaft in seinem offiziellen Abschiedsspiel als Kapitän an - stehen dabei unter anderen auf dem Platz. Aber auch abseits des Rasens wird es zur Sache gehen. Auf der Trainerbank konkurrieren im ewigen Duell "Grün gegen Violett" nämlich Ex-Rapidler Peter Pacult und der ehemalige Austria-Klagenfurt-Spieler Franz Zore.