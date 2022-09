Herbstzeit ist Wiesnzeit. In München ist das Oktoberfest im Gange, in Wien hat die Kaiser Wiesn im Prater ihre Festzelte eröffnet und in St. Veit geht es ab Samstag rund. Mit einem großen Umzug wird "Kärntens ältestes Volksfest", der St. Veiter Wiesenmarkt, eröffnet. Viele Singles nutzen einen Besuch auf der Wiesn gerne, um Kontakte zu knüpfen. Um in Flirtlaune zu kommen, kommt es aber durchaus darauf an, was Mann/Frau trägt. Das hat eine Umfrage der Online-Partneragentur "Parship" unter 1000 Östereicherinnen und Österreichern ergeben.