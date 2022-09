Am 24. September geht es los - Zeit, einen Blick auf die Preise zu werfen. Die Stromkosten sind gestiegen, die ausgeliehenen Küchengeräte sind schwieriger zu bekommen und die Einkaufspreise für Gastronomen haben sich teilweise um mehr als 100 Prozent erhöht. Kosteten zehn Liter Öl beim letzten Wiesenmarkt 2019 beispielsweise noch 15 Euro, so bezahlt man in diesem Jahr für dieselbe Menge rund 40 Euro, wie Alfred Pfandl verrät.

Die Preise am Wiesenmarktgelände wurden heuer teilweise angehoben. Eine Auswahl der Preise für Bier, Spritzer, Essen und alkoholfreien Getränken - kein Anspruch auf Vollständigkeit:

Speisen

Kotelett: 13 Euro, Alfred Pfandl

Schnitzel: 14,90 Euro, St.Veiter Festzelt

Wiesnwiener mit Erdäpfelsalat: 14,90 Euro, Steirerhof

Wiesnnudel mit Krautsalat: 15,60 Euro, Steirerhof

Burger mid Wedges: 9,50 Euro, Burger ohne Beilagen: 8 Euro, Grillstadl

Beirid-Steak: 22,50 Euro Grillstadl

Burger und Ripperl: Zwischen 13 und 15 Euro, The 1st Wiesnlounge

Burger: 10 Euro, Alternative Wiesn

Schmalzmuas: 7,50 Euro, Taupes Genusswiesn

Edith und Konrad Pfandl © Wilfried Gebeneter

Getränke

Das große Bier wird heuer am Wiesenmarkt zwischen 4,80 und 5,80 Euro kosten - allerdings werden verschiedene Biersorten und -marken angeboten:

Alternative Wiesn: 4,80 Euro (Wimitz)

Grillstadl: 4,80 Euro

Alfred Pfandl: 5 Euro

St. Veiter Festzelt: 5,40 Euro

1st Wiesnlounge: 5,40 Euro

Steirerhof: 4,90 Euro (Wimitz)

Hirter Bierstrüberl: 5,20 Euro

Taupes Genusswiesn: 5,80 Euro (Erdinger Weißbier)

Fotorückblick:

Auch Autofahrer müssen heuer für alkoholfreie Getränke, im konkreten Fall für Limonaden, etwas tiefer in die Tasche greifen:

Alternative Wiesn: 3,20 Euro

Alfred Pfandl: alkoholfreies Getränk 0,5 Liter: 5 Euro

Grillstadl: 3 Euro

Hirter Bierstüberl: 3,30 Euro

Steirerhof: 0,25 Liter jeweils 3,70 Euro mit Sodawasser auf 0,5 Liter 4,30 Euro

Bier oder Wein? Auch ein gespritzter Wein ist auf der Wiesn gefragt:

Alternative Wiesn: 3,90 Euro

Alfred Pfandl: 4 Euro

Grillstadl: 3,50 Euro

Hirter Bierstüberl: 3,80 Euro

Steirerhof: 3,80 Euro

Fahrgeschäfte

Im Vergnügunspark müssen Familien nicht unbedingt mehr Budget einplanen. Die Fahrgeschäfte der Pötscher Vergnügungsbetriebe sind bis auf das Autodrom preislich gleichgeblieben. Die Einzelfahrten kosten:

Disco Loco: 5 Euro

Pötscher Autodrom (groß): 3,50 Euro

Sombrero: 5 Euro

Kinderkarussell: 2,50 Euro

Elektroautos: 3 Euro

Playground: 3 Euro

Bungee-Trampolin: 5 Euro

Wasserbälle: 5 Euro

Fotorückblick:

Süßigkeiten

Lebkuchenherz klein: 7,50 Euro, Kosta,

Lebkuchenherz klein: 8 Euro, Cimzar

Lebkuchenherz klein: 9 Euro, Zuckerstand Malle

Maroniherz: 2,50 Euro, Cimzar

Crêpes mit Zucker: 3,50 Euro, Walter’s leckere Palatschinken

Churros: 4 Euro, Snack Station

Polsterzipf mit Apfelmus: 4,50 Euro, Albis Kulinarik auf der Alternativen Wiesn

Lebkuchenherzen sind heuer stark gefragt © Weichselbraun

Parken

Die Kurzparkzone in der gesamten Innenstadt ist zwar aufgehoben, die kostenlosen Parkplätze in der Nähe des Wiesenmarktes sind jedoch schnell zugeparkt. Auf den näheren Parkplätzen zahlt man für das Abstellen. Hier ein Überblick:

Parkplatz Villacher Straße – 4 Euro/Auto

Westbahnhofareal – 4 Euro/Auto

Lastenstraße Zufahrt Westbahnhof - 4 Euro/Auto

Parkhaus I, II und III – 5 bis 20 Uhr 1,20 Euro/Stunde, 20 bis 5 Uhr 0,60 Euro/Stunde

Hofer Parkplatz Lastenstraße – 3 Euro/Auto

Lidl Parkplatz Lastenstraße – 3 Euro/Auto

Spar-Parkplatz Lastenstraße - Während der Öffnungszeiten für Kunden frei, Wiesenmarktbesucher zahlen 3 Euro. Außerhalb der Öffnungszeiten frei.

Eurospar – Während der Öffnungszeiten für Kunden frei, Wiesenmarktbesucher zahlen 3 Euro. Außerhalb der Öffnungszeiten frei.

Billa Parkplatz Lastenstraße – kostenlos

Interspar/Fachmarktzentrum – kostenlos

Friedhofparkplatz – Kostenlos © Kleine Zeitung/Maitz

Hier gibt es die Grafik zum Download: