Es ist so weit, am 24. September, der Umzug startet um 10 Uhr, beginnt das große Volksfest. Und nach zwei Jahren Pause wird der 659. St. Veiter Wiesenmarkt erwartungsgemäß gestürmt werden. Viele Menschen bedeutet aber auch viele Autos – und die wollen geparkt werden. Elf ausgewiesene Parkflächen und drei Parkhäuser stehen den Besuchern zur Verfügung.

Damit gibt es rund um das Wiesenmarktgelände zirka 3200 Parkplätze, die teilweise sogar gratis sind. Die Kurzparkzonen werden außerdem im gesamten Stadtgebiet aufgehoben. Das heißt, man parkt in den blauen Zonen der Stadt die ganze Woche gratis.

„Grundsätzlich bitten wir die Besucher mit dem Zug anzureisen“, sagt Markreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli. Die ÖBB verstärken in Kooperation mit der Stadt St. Veit und dem Land Kärnten auch die S-Bahnen auf eine stündliche Abfahrt.

Bummelzug-Shuttle

Von den Parkplätzen außerhalb des Zentrums gibt es einen Bummelzug-Shuttle. Kosten: 2 Euro pro Person, pro Fahrtstrecke. Der Bummelzug fährt im Rundkurs.



Fahrtroute 1 - Bahnhof: Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr Mittwoch Freitag Samstag 10 - 23 Uhr. Routenverlauf (Bahnhof - Wiesenmarkt): Bahnhof, Bahnhofstrasse, beim Mc Donalds links in die Prinzhoferstrasse danach rechts in die Personalstraße Routenverlauf (Wiesenmarkt - Bahnhof): Marktstraße, Lastenstraße, Klagenfurterstraße, Bahnhofstraße.



Fahrtroute 2 - Friedhof: Samstag und Sonntag von 10 – 18 Uhr Routenverlauf (Friedhof Richtung Wiesenmarkt): Friedhof, Völkermarkterstraße, Bahnhofstraße, Prinzhoferstraße, Personalstraße. Routenverlauf (Wiesenmarkt - Friedhof): Marktstraße, Lastenstraße, Völkermarkterstraße.

ÖBB verstärken Angebot

Das Zugangebot der S-Bahnen 1 und 2 wurden auf eine stündliche Taktung verstärkt. Zusätzlich fahren ab St. Veit Bahnhof die S1 Richtung Klagenfurt um 22.42, 23.42 und 0.42 Uhr. Am 25. September, 1. und 2. Oktober um 1.42 und 2.42 Uhr.

S1 Richtung Friesach ab St. Veit: 0.24 Uhr, 1.39 Uhr und am 25. September, 1. und 2. Oktober auch um 2.54 Uhr.

Mit der S2 nach Feldkirchen geht es um 20.58, 22.11, 23.19, 0.27, 1.35 und am 25. September, 1. und 2. Oktober um 2.43 Uhr.

Infos unter Scotty.





Nostalgiefahrt zum Wiesenmarkt

Der Dampfsonderzug zum Wiesenmarkt fährt am Samstag, 24. September. Mit der 95 Jahre alte Dampflok geht es von Rosenbach über Faak am See nach Villach, entlang des Ossiacher Sees zum St. Veiter Westbahnhof. Von da aus ist das Wiesenmarktgelände zu Fuß erreichbar. In Feldkirchen hält der Nostalgiezug um 11.30 Uhr, Ankunft in St. Veit Westbahnhof um 12.35 Uhr. Rückfahrt: 16.25 Uhr.

