Vorweg: Es gibt kein schlechtes Wiesenmarkt-Wetter, es gibt nur die falsche Wiesenmarkt-Bekleidung.

"Es schaut nicht mehr ganz so positiv aus", sagt Konstantin Brandes von der Unwetterzentrale (UWZ) mit Hinblick auf das Wetter für die Wiesenmarktwoche. Während es am Eröffnungstag (24. September) noch trocken bleibt, müssen die Gäste ab Sonntag, 25. September, immer wieder mit Niederschlägen rechnen. Vor allem am Montag und am Mittwoch - wenn das große Feuerwerk stattfindet - wird es wahrscheinlich regnerisch. Einer der Höhepunkte auf der Wiesn könnte also wetterbedingt verschoben werden.

Kühlere Temperaturen

Regenschirm einpacken ist heuer für die fünfte Jahreszeit in St. Veit auf jeden Fall ein guter Plan. Am Sonntag wird das Wetter wechselhaft und bewölkt, denn ein Tief aus Norditalien zieht Richtung St. Veit. Die Temperaturen kühlen auf ungefähr 17 Grad ab, eventuell kommt es zwischendurch zu Regenschauern.

Am Montag ist Regen so gut wie sicher. "Es wird relativ viel regnen", fügt Brandes hinzu. Allerdings könnte es am Dienstag eine Regenpause geben. An diesem Tag dürfen sich die Gäste auf besseres Wetter freuen, das jedoch nicht lange hält: "Leider kommt am Mittwoch schon das nächste Tief", weiß Brandes.

Ende der Wiesnwoche bleibt trocken

Um wie viel Uhr es am Mittwoch regnet beziehungsweise wie stark, lässt sich noch nicht erkennen. Die gute Nachricht: Am Donnerstag und am Freitag sollte es überwiegend trocken bleiben. Das Feuerwerk wird also höchstwahrscheinlich nicht dem Regen zum Opfer fallen. Wenn es tatsächlich um 21 Uhr regnet, werden die Feuerwerkskörper am Donnerstag zur selben Zeit gezündet.