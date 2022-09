Wir haben live von der Eröffnung des 659. St. Veiter Wiesenmarktes berichtet - ein Neustart nach zwei Jahren Corona-Pause. Der Ticker zum Nachlesen:

Eine Fahrt mit dem "Disco Loco":

Das Live-Video vom Start des Umzugs zum Nachschauen:

11.44 Uhr: Der Wiesenmarkt ist offiziell eröffnet

Landeshauptmann Peter Kaiser und Martin Kulmer haben es gemeinsam getan: Der 659. St. Veiter Wiesenmarkt wurde in diesem Augenblick offiziell eröffnet.

11.30 Uhr: Neue Referentin am Wort

Mit einer emotionalen Rede feiert Marktreferentin und Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli ihre Marktpremiere bei der Eröffnungsfeier.

11.20 Uhr: Proklamation wird verlesen

Der neue Herold waltet seines Amtes und verkündet gerade die Marktproklamation.

11.15 Uhr: Freyung eingetroffen

Mit dem letzten Block des Umzugs ist auch die Freyung am Oktoberplatz eingetroffen. Dort wird sie vorübergehend aufgestellt, bald erfolgt die offizielle Eröffnung.

11 Uhr: Ritterlicher Auftritt

Auch das Mittelalter darf am St. Veiter Wiesenmarkt natürlich nicht fehlen:

10.55 Uhr: Vor dem großen Auftritt

Der neue Herold mit seinem (noch etwas nervösen) Pferd:

10.50 Uhr Feierlicher Auftritt

Ohne Worte, zum Genießen:

10.45 Uhr Herold im Anmarsch

Gleich folgt der erste große Auftritt für Gerald Winkler. Der neue Herold hat sich vom Bahnhof aus schon auf den Weg gemacht:

Hat den Bahnhof schon verlassen, bald folgt der große Auftritt © klz

10.30 Uhr: Erste Trommler sind da

Die ersten Trommler haben den Oktoberplatz erreicht. Müsste man die Stimmung mit einem Wort beschreiben: strahlend!

Abmarsch der Trommler:

10.10 Uhr: Hunderte Teilnehmer, tausende Gäste an der Straße

Was für ein Bild: Hunderte Teilnehmer gestalten gerade den Eröffnungsumzug, tausende Gäste applaudieren entlang der Straße zum Oktoberplatz. Der Wiesenmarkt ist abgegangen!

Gespanntes Warten am Oktoberplatz auf die ersten Umzugsteilnehmer © Hannes Steinmetz

10 Uhr: Es geht los

Worauf die St. Veiter zwei Jahre gewartet haben - jetzt ist es soweit. Der Eröffnungsumzug setzt sich in Bewegung, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt ist Wiesenmarktzeit!

Mit dabei ist auch die Feuerwehr Launsdorf/Hochosterwitz © Claudia Lux

9.45 Uhr: Der Ablauf

Um 10 Uhr startet der große Eröffnungsumzug beim St. Veiter Bahnhof. Am Oktoberplatz gibt es den Empfang durch die Ehrengäste. Die offizielle Eröffnung des Marktes findet heuer nicht auf der Rennbahn, sondern am Oktoberplatz statt. Dort wird der neue Herold, Gerald Winkler, die Proklamation verlesen.

9.30 Uhr: Die Preise im Überblick

Damit jeder weiß, wie dick die Brieftasche für den Wiesenmarkt sein sollte - hier der Überblick über die (teilweise gestiegenen) Preise:

9.15 Uhr: Wir für Euch im Einsatz

Das Team der Kleinen Zeitung St. Veit/Feldkirchen betreut heute die Eröffnung des Wiesenmarktes. Ob auf Facebook, TikTok, auf unserer Homepage oder morgen print. Wir wünschen allen einen super Start in den Wiesenmarkt!

8.45 Uhr: Bis zu 70.000 Gäste heute möglich

Mehr als 43.000 Gäste waren es am ersten Tag beim Wiesenmarkt des Jahres 2018. Das weiß man so genau, weil es damals eine - heftig umstrittene und "geheime" - Zählung der Besucher gegeben hat. Für den heutigen Samstag rechnet man mit einem Rekordansturm, weil die Wiesn zwei Jahre lang wegen Corona ausgefallen ist. Und, weil das Wetter den St. Veitern heute einen perfekten Tag schenken soll. Sprich, es werden bis an die 70.000 Gäste erwartet.

8.30 Uhr: Auf den richtigen Zug aufspringen

Auto stehen lassen - das ist heute wohl die beste Option. Hier alle Informationen zu den Wiesnzugfahrplänen der ÖBB:

8.15 Uhr: So parken Sie richtig

Der Stadt droht heute ein Verkehrschaos - der bevorstehende Ansturm auf den Wiesenmarkt wird parktechnisch schwer problemfrei zu bewältigen sein.

Hier alle Informationen für jene Besucher, die sich jetzt auf den Weg machen:

8 Uhr: Es ist angerichtet

Das Wetter passt, die Fahrgeschäfte stehen, die Theken und Küchen der Gastrobetriebe sind aufgefüllt - ab 10 Uhr wird der 659. St. Veiter Wiesenmarkt mit einem großen Umzug eröffnet. Aufgrund des guten Wetters am Samstag rechnen die Verantwortlichen mit einer Rekordkulisse.

Richtiges Parken ist deshalb gefragt!