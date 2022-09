Auch das Publikum am Wiesenmarkt hat ihn wieder: Gottfried Würcher, Frontman und Chef des "Nockalmquintetts", steht wieder beim Schlagerabend von 19 bis 23 Uhr im St. Veiter Festzelt auf der Bühne. Würcher: "Der Wiesenmarkt ist ein Highlight des Jahres, die Stimmung ist schon eine besondere". Überhaupt werde man nun - nach den Einschränkungen der Pandemie - vom Publikum besonders empfangen. "Man merkt, die Leute freuen sich, dass sie wieder zusammenkommen können." Bald gibt es das neue Album der "Nockis" und in St. Veit einen kleinen Vorgeschmack darauf. "Ein Lied davon werde ich singen, aber welches, das ist ein Geheimnis", sagt Würcher, der verspricht: "Die neue CD wird schön!" Mit Würcher sorgen an die 20 Musikgruppen sowie einzelne Musiker und Musikerinnen dafür, dass es im ältesten Zelt der Wiesn nicht ruhiger wird.

Die Eröffnung am Samstag macht die St. Veiter Stadtkapelle von 11.30 bis 14.30 Uhr, die Wendl Buam spielen an diesem Tag von 14.30 bis 20 Uhr und kommen bis zum Ende der Wiesn fast täglich wieder. Beim Schlagerabend sind auch noch Natalie Holzner mit dabei, die Tiger, die Kaiser, die Party Adeligen und Wuzi. Seppi Rukavina moderiert.

Gottfried Würcher: "Niemand macht mich high wie du"

Das Feuerwerk und "Meilenstein"

Egal, welche Außentemperatur, heiß her geht es am Mittwoch beim Feuerwerk. Und nicht nur da. Im "Puntigamer Wiesn-Stadl", vormals "Backhendlstation" heizt Meilenstein ab 19 Uhr ein. "Wir sind wieder unterwegs und die Leute sind in Feierstimmung", freut sich "Mr. Meilenstein" Heli Brunner über die Aufbruchsstimmung nach zwei Jahren Corona-Stillleben. "Mit dem typischen Meilenstein-Programm" haben Brunner sowie Jürgen "Joe" Kulmesch, Henry Alby, Herbert "Mille" Millechner und Martin Raneg, die Bühne für sich allein an diesem Abend. Die Musiker sind bereits wieder bestens eingestimmt, denn im September jagte ein Termin den nächsten, ebenso schon im August. Nach dem Diexer Volksfest, dem Welzenegger Familienfest in Klagenfurt und dem Bleiburger Wiesenmarkt ist nun der St. Veiter Wiesenmarkt dran.

Meilenstein steht schon für den Wiesenmarkt Gewehr bei Fuß © MEILENSTEIN/KK

Meilenstein: "Jetzt oder nie"

DJs geigen auch auf

Im Havana Lifestyle Club-Discozelt am St. Veiter Wiesenmarkt bietet man auch heuer wieder ein ein DJ-LineUp: Unter anderen wird bei Roland Pink und seinem Team "DJ DIRTYDAN"seinen Auftritt haben, er sorgte beim Spring Break in Lignano schon für Furore. Mit dabei ist auch "DJ MCA" (Fete Blanche) oder "Chris Kaplaner", der schon beim World Bodypainting Festival den Rhythmus vorgab. Am Donnerstag, dem 29. September, gibt es wieder das Future Sounds Clubbing ab 18 Uhr. Im Bieradies-Zelt ist für die richtige Stimmung und all jene, die das Tanzbein schwingen wollen, ist DJ Ronny zuständig, er war Finalist als bester DJ beim „Austrian Wedding Award“ in der Kategorie Entertainment 2017 und 2018.

Blick zurück: Party im Bieradies-Zelt 2018

Andere Töne im Steyrerhof-Zelt

Jeden Tag schallt es auf der Wiesn auch wieder aus dem Steyrerhof-Festzelt. Freitag und Samstag ist von 20 bis 24 Uhr Programm, Montag bis Donnerstag von 19 bis 23 Uhr. Aber in etwas anderen Tönen. Die ersten werden die "Franzbranntweiner" sein, sie spielen am Eröffnungssamstag ab 20 Uhr. "Die Edelpenner" aus St. Veit sind neu auf den Musikbühnen, Austro-Pop, Tanz-Hits, sanfte Titel und Oldies sind ihr Metier. Sie spielen am Montag, dem 26. September. Soul, Blues, Funk, Smooth-Jazz und Latin kommt von Sänger, Sonwriter sowie Musiker und Producer Marcus Matthews. Der St. Veiter macht am Montag, dem 3. Oktober den Wiesenmarktabschluss im Steyrerhof-Zelt.

Markus Matthews mit "Susan"

Bert Stubinger und DJ Lenz bis zur Sperrstunde

Keiner geht heim, bevor nicht Sperrstunde ist. Ungeschriebenes Gesetz im Café Suntinger. Am Abend, wenn von Kaffee und Kuchen zum Cocktail (unter anderem) gewechselt wird, sind Bert Stubinger - unter der Woche und DJ Lenz - er bringt am Wochenende Stimmung - an der Reihe.