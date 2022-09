Luftige Dirndl und kurze Lederhose oder doch lieber eine Jacke zum Wiesenmarkt mitnehmen? Diese Frage lässt sich mit einer Vorschau auf das Wetter am kommenden Wiesenwochenende beantworten. Konstantin Brandes von der Unwetterzentrale wagt eine erste Prognose.

Sonniger Samstag

Am Eröffnungstag dürfen sich die Wiesengäste laut dem Meteorologen auf ein "perfektes" Wetter in St. Veit freuen. Zwar zieht in der Früh ein wenig Hochnebel vom Klagenfurter Becken Richtung St. Veit, der sollte sich aber im Laufe des Vormittags auflösen.

Es wird sonnig und bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit trocken: "Ein freundliches Wetter mit sechs bis sieben Sonnenstunden und angenehmen Temperaturen um die 20 Grad. Kein Vergleich zu den kühlen Tagen Anfang dieser Woche", resümiert Brandes.

Unwetterfront

Am Sonntag wendet sich das Blatt dann aber radikal. Von Westen her könnte eine Front durchziehen und Niederschlag bringen. "Die Wolken sind zahlreicher als am Samstag und die Sonne sehen wir maximal noch zwischendurch", sagt der Meteorologe. Allerdings sei die Prognose noch etwas unsicher. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad und am Nachmittag kann es regnen.

Auch der Rest der Woche ist wechselhaft und schwer vorauszusagen. Es wird wohl ein wenig kühler, außerdem könne es zu Unwetterfronten kommen.