Am Samstag, den 24. September, geht es los! 50 Gruppen und Vereine aus ganz Kärnten sammeln sich am St. Veiter Bahnhof und ziehen ab 10 Uhr zum Wiesenmarktgelände. Die 1500 Umzugsteilnehmer leiten die Eröffnung ein, sie ziehen vom Bahnhofsvorplatz über die Bahnhofsstraße zum Oktoberplatz. Hier wird erstmalig die Eröffnungszeremonie stattfinden. Ein neuer Herold verliest heuer die Marktordnung. Der Bieranstich mit mehreren Brauereien erfolgt dann ebenfalls am neuen Standort.

Gastronomie

Mit Samstag startet die Wiesn-Kulinarik. Ab 10 Uhr wird täglich in 29 Wiesengaststätten serviert. Grundsätzlich haben die Wirte bis 1 Uhr geöffnet. Ausnahmen: Samstag, 24. September, Freitag, 30. September und Samstag 1. Oktober – da kann man bis 3 Uhr früh feiern. Drei neue Wirte sind mit dabei: Ernst Motschilnig, Peter Moser und das „Kulinarium“.

Vergnügungspark

37 Fahrgeschäfte stehen am Wiesenmarkt. Für einen Adrenalinschub sorgt heuer das neue Fahrgeschäft Disco Loco: Bis zu 20 Meter hoch werden die Fahrgäste gehoben – auf einer Plattform, die sich dreht – mit bis zu 100 Stundenkilometern. Der Vergnügungspark hat von Sonntag bis Donnerstag bis 24 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr früh geöffnet.

Krämermarkt

„G’schirr & Krempl“ und allerlei nützliche Sachen gibt es am Krämermarkt von Samstag, 24. September, bis Dienstag, 27. September von 7 bis 19 Uhr, und Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober, von 7 bis 19 Uhr. An die 200 Fieranten sind an den sieben Hauptmarkttagen wieder mit dabei. Wohl einer der letzten Orte, wo man noch eine Kittelschürze bekommt.

Flohmarkt

Kleine Schätze gibt es beim Antiquitäten- und Flohmarkt. Er hat unter einem neuen Betreiber täglich geöffnet (Samstag, 24. September bis Montag, 3. Oktober), 8 bis 18 Uhr, ehemaliges Drauland-Gelände.

Wirtschaftsschau

Das Wohnstudio rund um Günter Liegl organisiert auch heuer wieder die viel besuchte Wirtschaftsschau. Unter dem Motto „Wir vom Fach unter einem Dach“ zeigen die Unternehmer aus der Region, was sie zu bieten haben. Die Besucher erwartet eine sehr breit gefächerte Produktpalette und ein qualitativ hochwertiger Branchenmix – täglich von 9 bis 19 Uhr in der Blumenhalle.

Autoschau

Fesche Flitzer und geniale Gefährte – bei der Autoschau ist wohl für jeden was dabei. Sie ist bis zum 3. Oktober von 7 bis 19 Uhr am Ausstellungsgelände, westlich von der Blumenhalle, offen.

Familien- und Seniorentag

Am Familien- & Seniorentag am Dienstag, 27. September, gibt es ermäßigte Fahrpreise bei allen 37 Schaustellergeschäften im Vergnügungspark. Das Angebot dauert bis zirka 18 Uhr.

Die Stadtgemeinde St. Veit lädt am Dienstag, 27. September, außerdem Seniorinnen und Senioren ab 14 Uhr zu einem bunten Unterhaltungsprogramm in die „St. Veiter Festhalle“ ein, mit den Mirniger Schuplattlern, dem Kärntner Skilehrer Trio und Moderator Daniel Düsenflitz.

© Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Kleintierschau

Am südlichen Eingang zum Ausstellungsgelände wird es von Samstag, 24. September, bis Montag, 26. September, und vom Samstag, 1. Oktober, Bis Sonntag, 2. Oktober, tierisch – mit Kleintierschau und Streichelzoo. Jeweils bis 19 Uhr.

Feuerwerk

Kugel- und Zylinderbomben sowie Flimmerkometen erhellen heuer wieder den Nachthimmel. Das Feuerwerk kommt von der Firma Liebenwein Weco – mit mehr als 125 Jahren im Geschäft ist die St. Veiter Firma Österreichs ältestes produzierendes Pyrotechnik-Unternehmen. Zu sehen am Mittwoch, 28. September ab 21 Uhr. Bei Regen am Ersatztermin Donnerstag, 29. September, 21 Uhr.