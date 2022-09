Ungewöhnliche Hindernisse auf dem Weg zum 659. Wiesenmarkt müssen die Verantwortlichen in St. Veit überwinden. Da wären einmal die Poller: Drei davon wurden 2017 bei Zu-/Ausfahrten auf das Marktgelände eingebaut. Unmittelbarer Anlass waren Terroranschläge in mehreren europäischen Städten. Zwei Poller wurden beim Haupteingang in der Marktstraße, ein Poller wurde nahe der Blumenhalle installiert. Die etwa 80 Zentimeter hohen Stahlteile sind in der Straße versenkt und können bei Bedarf händisch hochgezogen werden.