Zum ersten Mal ist der St. Veiter Betrieb Natur und Reform Leikam heuer bei der Wirtschaftsmesse am Wiesenmarkt in der Blumenhalle dabei. Dafür hat sich Chefin Claudia Wiesenreiter was Besonderes einfallen lassen und zwar die erste "St. Veiter Wiesenschok'lad".

"Die Idee kam bei einem Betriebsausflug zur Schokoladenfabrik Zotter. Wir arbeiten schon einige Jahre mit Zotter zusammen. Nach einem Gespräch mit Josef Zotter ist mir die Idee für die Wiesenschokolade gekommen", erzählt Wiesenreiter. Seit rund einer Woche ist die Schokolade im Geschäft von Wiesenreiter am unteren Platz erhältlich. Auch am Wiesenmarkt auf dem vier mal vier Meter großen Stand soll die süße Versuchung angeboten werden. "Die Nachfrage ist schon groß. 1000 Stück haben wir bis jetzt produzieren lassen. Vielleicht muss ich noch einige Tafeln nachbestellen", erklärt Wiesenreiter, die derzeit in den Vorbereitungen für den Wiesenmarkt steckt. Eine kleine, aber feine Produktpalette aus ihrem Geschäft wird auf die Wiesn mitgenommen.

Beim Produkt handelt es sich um eine extradunkle Milchschokolade gefüllt mit Mandel- und Haselnussnougat. "Um selbst einen Geschmack zu kreieren, dafür war leider die Zeit zu kurz. Daher haben wir uns für die Nougatvariation von Zotter entschieden." Die Tafel wird von einer gelb-grünen Verpackung - in den Leikam-Farben - ummantelt.

"Schok'lad" in Schönschrift

Das Design kommt von Melanie Riemer. Sie hat der Schokolade ihre Handschrift verpasst - und zwar wortwörtlich. Den Schriftzug "Wiesenschok'lad" hat sie mit der Hand geschrieben. ",Schok'lad' deshalb, weil meine Oma das immer so gesagt hat - nie Schokolade", sagt Riemer. Die Grafikerin und Kalligraphieexpertin hat in das "W" der Wiesen auch ein Riesenrad gezaubert. "Das hat sich angeboten", lacht die Künstlerin. Übrigens: Wer ein handschriftlich personalisiertes Exemplar möchte, der kann am 1. Oktober von 10 bis 12 Uhr das süße Mitbringsel beim Leikam-Sstand erwerben. Riemer beschriftet es dann auch mit einer persönlichen Botschaft in Schönschrift.

Wenn die Wiesenschok'lad gut angenommen wird, haben Wiesenreiter, Riemer und Zotter auch schon Ideen für eine weitere "Schok'laden" für die nächsten St. Veiter Wiesenmärkte.